Уфа, , 08:29 — REGNUM Ленара Иванова освобождена от должности заместителя премьер-министра Башкирии. Об этом 1 марта сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По его словам, соответствующий указ подписан 1 марта. При этом Иванова продолжает занимать пост министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что от должности министра транспорта Башкирии освобожден Алан Марзаев.

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