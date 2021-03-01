Нур-Султан, , 08:25 — REGNUM Заместителем министра труда и социальной защиты населения Казахстана назначен Ержан Биржанов, сообщили 1 марта в пресс-службе правительства республики.

Ранее, с апреля 2020 года, государственный служащий занимал должность начальника департамента контроля и координации деятельности пограничной службы комитета национальной безопасности Казахстана.

Ержан Биржанов родился в 1979 году в Северо-Казахстанской области. С 2017 году занимал должности руководителя в структуре комитета национальной безопасности. В различные годы также работал в налоговом комитете, министерстве финансов и администрации президента.