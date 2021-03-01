Женева, Швейцария, , 08:24 — REGNUM Антитела к коронавирусу нового типа есть лишь у каждого десятого жителя планеты. Коллективный иммунитет может обеспечить только массовая вакцинация, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан в интервью, опубликованном в ночь на 1 марта в Twitter ВОЗ.

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Эксперт пояснила, что в мире провели около 500 исследований, которые показали, что «менее 10% населения мира имеют сейчас антитела к этому коронавирусу». В плотно заселённых городских районах, добавила она, коронавирусом заразились уже до 50−60% жителей, однако это не означает, что у всего города, провинции или страны есть коллективный иммунитет.

Жители этих территорий могут заразиться, если не имеют антител и приедут туда, где уровень коллективного иммунитета ниже. Единственный путь обеспечить масштабный коллективный иммунитет — это вакцинация, подчеркнула Сваминатан.

Поэтому ВОЗ придаёт большое значение международному механизму доступа к вакцинам COVAX. Все страны должны получить вакцины и привить население как можно скорее, напомнила она.

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