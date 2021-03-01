Ижевск, , 08:24 — REGNUM В Удмуртии организована проверка по факту ДТП с пассажирским автобусом в Ижевске, которое произошло 27 февраля на улице Буммашевской. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В частности, будет проверено исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдение водителями автобусов режима труда и отдыха, прохождение медицинского осмотра перед рейсом. Также проверят меры контроля состояния транспортных средств, а также лицензию.

В случае выявления нарушений будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля утром автобус №22 совершил наезд на опору линий электропередач. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

В салоне автобуса находились около 30 пассажиров, четверо пострадали и были госпитализированы.