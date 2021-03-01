Нижний Новгород, , 08:30 — REGNUM Уголовное дело об убийстве семьи из четырёх человек в Нижегородской области взято на контроль прокуратурой области. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

«Прокуратурой области на контроль взято расследование уголовного дела по факту убийства 4-х человек, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что днем 28 февраля в доме поселке Кудьма Нижнего Новгорода были найдены погибшими 5-летний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в Нижегородской области были найдены тела четырёх членов одной семьи — мужчина, две женщины и ребенок.