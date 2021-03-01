Тбилиси, , 08:24 — REGNUM Грузия с 1 марта открыла границу для жителей России, Белоруссии, Украины, Армении, Азербайджана и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

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Сообщается, что гости из названных стран могут прибыть в Грузию на самолете, если имеют при себе отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы. На третий день пребывания в стране они должны будут снова сделать тест на SARS-CoV-2.

По данным пресс-службы, через сухопутную и морскую границу въезд по-прежнему разрешен только для граждан Грузии и их прямых родственников, лиц, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19, а также тех, кто перевозит грузы.

Стоит отметить, что в Грузии с 25 февраля разрешено открыть гостиницы на зимних горнолыжных курортах, но канатные дороги там разрешено запустить только с 8 марта.

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