Горно-Алтайск, , 08:22 — REGNUM В Республике Алтай осудили 48-летнюю местную жительницу, которую обвиняли в покушении на дачу взятки за получение инвалидности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл в октябре 2018 года.

48-летняя женщина договорилась со знакомой, которая выступала в качестве посредника, передать взятку сотрудникам бюро медико-социальной экспертизы, чтобы оформить её сыну инвалидность без прохождения освидетельствования. Всего она отдала 13 тыс. рублей, однако вместо справки получила уголовное дело.

«Её знакомая обманным путем похитила переданные ей в качестве взятки денежные средства, присвоив себе, изначально не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, умышленно введя обвиняемую в заблуждение о наличии знакомых среди комиссии врачей медико-социальной экспертизы», — отметили в следствии.

В итоге судья признал подсудимую виновной и приговорил к штрафу в размере 120 тыс. рублей с отсрочкой выплаты на 1 год.