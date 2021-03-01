Ульяновск, , 09:09 — REGNUM В Ульяновской области в 2022 году планируют принять закон о статусе работника культуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам коллегии министерства искусства и культурной политики.

Законопроект начнут разрабатывать в 2021 году, его планируется принять в 2022 году. Планируется, что перед внесением в Законодательное собрание проект пройдёт обсуждение с работниками культуры.

Региональные власти ссылаются на опыт аналогичной работы при разработке законопроектов о статусе педагогического работника, который действует с 2020 года, и о статусе медицинского работника, который планируется принять в июне 2021 года.

«Сейчас необходимо отработать таким же образом с отраслью культуры, серьёзно посоветовавшись с профессиональным сообществом», — поручил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о статусе и дополнительных мерах поддержки медицинских работников включает грантовую поддержку на повышение квалификации и переподготовку, компенсацию найма жилья и проезда. Власти полагают, что дополнительными мерами социальной поддержки смогут воспользоваться до 2 тыс. человек.

Напомним, в 2020 году был подписан указ «О повышении престижа деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях в Ульяновской области». Он предусматривает, в частности, учреждение двух новых званий и выплату субсидий школам за подготовку призёров конкурсов.