Грозный, , 08:18 — REGNUM В Чечне выявили нарушения в работе 129 медицинских клиник. До устранения нарушений работа всех этих медицинских организаций приостановлена, сообщили 28 февраля в пресс-службе главы и правительства региона.

Всего в период с ноября 2020 года было проверено 388 частных клиник. Проверки были проведены в соответствии с поручением главы Чечни Рамзана Кадырова.

По словам руководителя администрации главы и правительства Чечни Хас-Магомеда Кадырова, с учетом эпидемиологической обстановки клиникам, работа которых была приостановлена в связи с выявленными нарушениями, дано время на устранение недочетов.

«Их дальнейшая деятельность должна строиться в полном соответствии с профессиональными и законодательными требованиями. В ином случае будем принимать самые строжайшие, предусмотренные законом меры, вплоть до полного закрытия», — приводит слова заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по ЧР Виситы Кадырова пресс-служба главы и правительства Чечни.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров поручил проверить работу частных клиник в ноябре 2020 года. Причиной послужили случаи неверно установленных диагнозов и назначенного неправильного лечения.

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