Лос-Анджелес, США, , 08:17 — REGNUM В Соединённых Штатах состоялась 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения. Имена обладателей премии назвали накануне, 28 февраля, в отеле The Beverly Hilton Hotel в Лос-Анджелесе.

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Заветную статуэтку в номинации «Лучший анимационный фильм» получил мультфильм «Душа» (2020) режиссёров Питера Доктера и Кемпа Паэурса. Лучшим фильмом на иностранном языке был признана кртина «Минари» режиссёра Ли Айзек Чун. А лучшим сериалом-драмой стал фильм «Корона».

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«Золотой глобус» в номинации лучший комедийный фильм или мюзикл получил «Борат 2» Джейсона Уолинера. Лучшим актёром комедии стал главный герой фильма Саша Барон Коэн. «Золотой глобус» как лучшая актриса в той же категории выиграла Розамунд Пайк за картину «Аферистка».Кэтрин О’Хара удостоена статуэтки за лучшую женскую роль в ТВ-сериале («Шиттс Крик»), лучшим актёром комедийного ТВ-сериала («Тед Лассо») признан Джейсон Судейкис, передаёт CNN.

Чедвик Боузман посмертно получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом фильме». Картина «Ма Рейни: мать блюза» 2020 года стала последней для актёра.

Лучшей песней для кинофильма была признана Io Sí (Seen) (из киноленты «Вся жизнь впереди»).