Уфа, , 08:19 — REGNUM Алан Марзаев покинул пост министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. Об этом 1 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По его словам, соответствующий указ он подписал 1 марта. Марзаев освобожден от должности по собственному желанию.

«Кадрового решения на данный момент у меня нет», — сообщил Хабиров.

Он также отметил, что временно исполнять обязанности министра транспорта республики будет первый заместитель Виктор Жульков.

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