Ижевск, , 08:15 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 1 марта провели 882 482 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 3308 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2847 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом два человека. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 362 человек.

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