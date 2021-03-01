Мехико, 1 марта 2021, 08:15 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 458 пациентов, и потому их общее число превысило 185,7 тыс. Об этом 1 марта сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.
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По его информации, на сегодняшний день суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в стране возросло до 185 715.
При этом он уточнил, что на данный момент в Мексике 1 633 900 человек вылечились от нового заболевания. Также указывается, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране в настоящее время составляет 2 281 355.
Напомним, днем ранее в Мексике за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 783 пациента.