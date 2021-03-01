Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 08:13 — REGNUM На ямальском Спорышевском месторождении нефти прорвало трубопровод. Площадь разлива нефтесодержащей жидкости составила 500 кв. м, сообщили «Север-Пресс» в компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

Данное месторождение расположено в 15 км от города Ноябрьска. Для устранения происшествия был остановлен добывающий фонд скважин, сообщили на предприятии. Ведутся работы по замене аварийного участка трубы.

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» является объектом федерального уровня, поэтому ущерб от разлива нефти определит Росприроднадзор. Есть вероятность повреждения лесных участков, пояснил изданию первый заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования, развития нефтегазового комплекса и лесных отношений ЯНАО Александр Гаврилюк.