Ижевск, , 08:12 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом два человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

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Умерли мужчины в возрасте 78 и 88 лет. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 362 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 28 февраля, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 630 человек, из которых пятеро умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 марта в регионе выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 80 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 28 371 случая.