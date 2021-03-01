Кызыл, , 08:12 — REGNUM В Туве с 6 по 7 марта пройдут Дни культуры Костромской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, мероприятия организованы в рамках межкультурного обмена и сотрудничества регионов.

«Дни» стартуют с выставки «Искусство земли костромской» в Национальном музее республики, а также с шоу «Кострома» в музыкально-драматическом театре. В спектакле 50 артистов покажут события из истории России — принятие христианства, эпоха Российским Империи, первый полет человека в космос и так далее.

«7 марта в 14.00 в Национальном театре Тувы выступит с концертом духовой оркестр Государственной филармонии Костромской области под управлением А. Перова», — отметили в правительстве.