Сеул, , 08:13 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 355 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает MAeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, показатель менее 400 человек в сутки фиксируется в стране на протяжении двух дней подряд. 27 февраля в Южной Корее выявили 356 случаев заражения коронавирусом.

Известно, что 338 случаев заражения локальные, ещё 17 случаев — завозные. Общее число случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось до 90 029.

Число жертв пандемии увеличилось на два человека — до 1605. Коэффициент смертности составил 1,78%.

Отмечается, что в 28 февраля в стране было проведено 16 749 тестов на коронавирус, привиты за минувшие сутки ещё 765 человек. В общей сложности за три дня прививку от COVID-19 получили 21 177 человек.