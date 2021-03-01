Нур-Султан, , 08:11 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей республики с Днем благодарности, сообщили 1 марта в пресс-службе главы государства.

Казахстанский лидер напомнил, что праздник учрежден по инициативе первого президента республики Нурсултана Назарбаева в 2015 году. «Его ценности олицетворяют прочные традиции взаимопомощи и несокрушимого единства нашего народа», — говорится в поздравлении.

Токаев поблагодарил граждан республики за труд на благо страны и пожелал здоровья, счастья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января 2016 года бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об учреждении нового праздника — Дня благодарности. Несмотря на государственный статус праздника, 1 марта не является выходным днем.