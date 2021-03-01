Париж, , 08:14 — REGNUM По итогам января 2021 года в странах Европы было продано 144 924 новых авто сегмента LCV (легкие коммерческие машины) — на 5,7% меньше, чем в январе 2020 года. Об этом сообщается на сайте Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

В январе больше всего коммерческих автомобилей было куплено во Франции — 34 689 экземпляров, что на 7,4% больше, чем годом ранее.

На втором месте разместилась Великобритания с результатом 24 029 проданных машин сегмента LCV. Это на 2% больше, чем в январе прошлого года. Тройку лидеров замыкает Германия. За январь местным дилерам удалось реализовать 17 550 единиц LCV (-18,5%).

На четвёртом и пятом местах списка соответственно расположились Италия (12 000 ед.; — 9,2%) и Испания (9547 ед.; — 31,2%).

Напомним, по данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей, в КНР в январе нынешнего года реализация пассажирских автомобилей, включая седаны, внедорожники и многоцелевые транспортные средства, составила 2,16 млн единиц. Это на 25,7% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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