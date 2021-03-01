Москва, , 08:12 — REGNUM В марте на всей территории России ожидается частая смена холодной и теплой погоды, а также смена периодов выпадения осадков с их отсутствием. Об этом 1 марта сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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«По всей территории страны месяц ожидается неоднородным с частой сменой теплых и холодных эпизодов, с частой сменой «сухих» периодов и периодов выпадения осадков в разном виде. На Азиатской территории осадки, в основном, будут в виде снега, на Европейской территории во всех трех фазах», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что в первом месяце весны температура воздуха должна быть близкой к температурной норме почти на всей российской территории. При этом ниже нормы температура будет ожидаться только на небольшой части северного Урала, на севере Западной Сибири, в северо-восточной части европейской части России и на севере Средней Сибири.

«Самое главное, что эта норма в марте — это средняя по больнице… Эта норма пусть не заставляет думать о спокойствии, это очень неоднородный месяц, с большим числом перепадов погодных элементов», — подчеркнул Вильфанд.

Кроме того, он рассказал, что в Алтайском каре прогнозируется температура воздуха немного выше нормы.

«Поволжье, Южный Урал, юг Западной Сибири (Омская, Новосибирская и Алтайский край) прогнозируется избыток осадков», — сказал синоптик, указав, что это же ожидается в северо-западной части Европейской России вплоть до Московской области.

Помимо этого, Вильфанд сообщил, что на текущей неделе в европейской части России будет сохраняться аномально теплая погода, когда в ближайшие пять дней температура воздуха будет на 2−5 градусов выше климатической нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля стало известно, что температура воздуха в Москве достигла рекордной отметки в 6,4 градуса по шкале Цельсия.