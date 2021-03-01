Уфа, , 08:10 — REGNUM Изменения в указ о режиме повышенной готовности, введенного для недопущения распространения коронавируса Башкирии, внес глава республики Радий Хабиров. Соответствующий документ 28 февраля опубликован на сайте правительства региона.

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Согласно внесенным изменениям, теперь дома культуры, театры, кинотеатры и ночные клубы могут осуществлять свою деятельность при заполнении зрительных залов до 85 процентов. Такое же условие распространяется и матчи Континентальной хоккейной лиги, чемпионата РФ по футболу между клубами Премьер-лиги, иные матчи чемпионатов РФ среди профессионалов, а также на проведение прочих соревнований. При этом необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Сообщается, что рекомендуется отменить либо перенести мероприятия, в которых запланировано число участников более 200 человек.

Согласно данным на 28 февраля, в Башкирии за сутки выявили 137 случаев заражения коронавирусом.

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