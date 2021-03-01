Чебоксары, , 09:05 — REGNUM В Чувашии планируют решить проблему обеспечения жильём детей-сирот за счёт введения жилищных сертификатов, сообщает республиканское министерство строительства. В условиях прошлогоднего провала освоения жилищных средств власти рассматривают данный механизм как альтернативный.

Совещание в минстрое Чувашии Cap.ru

Минстрой в настоящее время разрабатывает законопроект о выдаче жилищных сертификатов детям-сиротам. Для этого изучается опыт других регионов в части основных условий и механизмов реализации данной инициативы. Отмечается, что в числе основных показателей — возраст получателей, срок сертификатов, территориальный охват, стоимость, площадь и рынок жилья (первичный, вторичный).

В министерстве строительства отмечают, что возможность выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам рассматривается как детей-сирот категории граждан.

Читайте также: Для многодетных семей в Чувашии перепланируют подъезд в высотке

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2020 году не удалось освоить свыше 115 млн рублей, выделенных на обеспечение жильём детей-сирот и многодетных семей. Власти ссылались на разницу цен, установленных Минстроем для проведения закупок, и реальной рыночной стоимостью. В результате в прошлом году в Чувашии разработали закон об увеличении оплачиваемой за счет средств региональной казны стоимости приобретаемого жилья.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Чувашии провёл «работу над ошибками»