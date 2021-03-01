Оренбург, , 08:05 — REGNUM В Оренбурге осквернили памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину. В соцсетях опубликованы фотографии, которые свидетельствуют об акте вандализма.

Злоумышленники закрасили зеленой краской автограф Гагарина на постаменте. Инцидент произошёл в сквере возле культурного комплекса «Национальная деревня».

Оренбуржцы, обсуждая случай, считают, что памятник осквернили подростки, а их действия должны были запечатлеть камеры видеонаблюдения, которые установлены возле Нацдеревни в рамках программы «Безопасный город».