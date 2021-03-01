Горно-Алтайск, , 08:04 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом. Это втрое меньше, чем было выявлено накануне, 28 февраля, и в пять раз ниже показателей от 27 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Коронавирус подтвердился у двух жителей Майминского района, у одного жителя Кош-Агачского района, у одного жителя Улаганского района, у одного жителя Чойского района», — отметили в штабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии в республике достигло 16 226. Из них к настоящему времени выздоровели 15 899 человек. Скончались 190 пациентов с COVID-19.