Джакарта, , 08:02 — REGNUM Индонезия через министерство иностранных дел признает, что очень обеспокоена развитием ситуации в Мьянме, сообщает Sindonews.

«Индонезия глубоко обеспокоена эскалацией насилия в Мьянме, которая привела к гибели людей», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

МИД Индонезии также выражает соболезнования семьям погибших в Мьянме.

В заявлении министерства иностранных дел Индонезии содержится призыв к силам безопасности не прибегать к насилию и проявлять сдержанность, чтобы не допустить новых жертв и ухудшения ситуации.

Ранее сообщалось, что несколько демонстрантов были убиты после того, как полиция Мьянмы открыла по ним огонь. Светошумовые гранаты и слезоточивый газ не смогли разогнать толпу.

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