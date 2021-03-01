Улан-Удэ, , 07:59 — REGNUM Ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса в Бурятии продлены ещё на месяц, до 31 марта 2021 года. Соответствующие поправки внесены в указ главы республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Сохраняется режим самоизоляции для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями. Им разрешено выходить из домов только в определенных случаях, в частности, для занятия физкультурой.

«Для работающих лиц от 65 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания, работодателем будут зачтены три периода самоизоляции: с 1 марта по 11 марта, с 12 марта по 22 марта и с 23 марта по 31 марта», — отметили в правительстве.

Кроме того, продлены требования о социальном дистанцировании в общественных местах, обязательный масочный режим. Под запретом остаются проведение массовых мероприятий, за отдельными исключениями. Также запрещена деятельность детских развлекательных внутри торговых центров.