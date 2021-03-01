Москва, , 07:56 — REGNUM Слишком много вопросов по техническому исполнению предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина о юридической фиксации предвыборных обещаний, считает депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.

«Одна известная нам партия на прошлых выборах въехала в Госдуму на обещаниях решить все проблемы ЖКХ. Решила? Нет. Теперь эта же партия сделала своим флагом пенсионную реформу. И опять вполне себе на этой теме может снова въехать в Думу», — напомнила депутат в Facebook.

«Как в этом случае отделить зерна от плевел? И какая возможность есть у депутата Госдумы, например, для строительства конкретного тротуара на конкретной улице или для ремонта конкретной школы? Напрячь местные власти? Так у них своих обещаний, ничем не обеспеченных, полным-полно. А по опыту я хорошо знаю, что людей на встречах больше всего волнуют местные проблемы, а не мировые», — рассуждает Ганзя.

Депутат от КПРФ нашла объяснение инициативе Володина.

«По техническому исполнению этого предложения слишком много вопросов. Может быть, все гораздо банальнее? Например, перенести ответственность на оппозицию за свои собственные провалы. Мол, зачем говорили, что будете добиваться возврата пенсионного возраста и снижения налогов?» — указала парламентарий.

«И ещё один большой вопрос! Как единороссы, обещая всеобщее благоденствие, при этом будут голосовать за антинародные законы? А ведь других у них почти и нет!» — подчеркнула Ганзя.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил юридически зафиксировать обязательства, взятые кандидатами в ходе избирательной кампании в нижнюю палату парламента, и сформировать общий прозрачный массив наказов граждан.

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