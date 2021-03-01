Тюмень, 1 марта, 2021, 07:55 — ИА Регнум. В Тюменской области возле фермы были обнаружены трупы крупного рогатого скота. Деятельность животноводческого предприятия приостановлена на 30 суток, сообщает межрегиональная общественная экологическая организация «Зелёный фронт».

Www.greenfront.su/ Трупы животных возле фермы в Тюменской области

Несанкционированную свалку трупов животных и другие биологические отходы, которые нарушители не удосужились даже закопать, общественники из «Зелёного фронта» обнаружили ещё в декабре 2020 года.

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО по сигналу общественников провело проверку в деревне Тиханиха на ферме ООО «Нива». Данные экоактивистов подтвердились. Возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ («Нарушение правил карантина животных»). По решению суда деятельность ООО «Нива» приостановлена на месяц.