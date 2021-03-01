Чита, , 07:53 — REGNUM В Забайкальском крае, где ежедневно продолжают выявлять более 100 новых носителей коронавируса, рассматривают опрос о снятии ряда карантинных ограничений. Как сообщает сегодня, 1 марта, пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова губернатора Александра Осипова, темпы прироста заболеваемости в крае достаточно устойчивые, чтобы начать снятие различного рода запретов в период пандемии.

«Мы активно проводим вакцинацию и считаемся одним из лучших регионов по темпам и охвату вакцинацией», — подчеркнул глава края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 1 марта февраля 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 38 828 человека, причём 305 из них вновь обнаружили за прошедшие выходные (27−28 февраля 2021 года).

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