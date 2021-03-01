Пермь, , 07:48 — REGNUM В Пермский край приходят снегопады. Согласно прогнозам специалистов научного проекта «Метеоролог и Я», 1−2 марта будут холодными, после чего ожидаются осадки и существенное потепление.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

На юге региона количество осадков может превысить норму на 20−60%.

Погоду в Пермском крае 2 марта начнёт формировать обширный и глубокий циклон с центром над Баренцевым морем. Регион попадёт под влияние фронта окклюзии. Ожидается снегопад, усиление ветра и постепенное потепление. Пик потепления придётся на 3 марта.

Теплая и снежная погода сохранится до 7 марта.