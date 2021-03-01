Улан-Удэ, , 07:48 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 715 человек.

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Общее число подтверждённых случаев заражения, тем временем, достигло 33 839, в том числе 104 за последние сутки. Из них к выздоровели к настоящему времени 31 494 человека. В стационарах остаются 768 пациентов с COVID-19, на дому лечатся ещё 862 носителей.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1097 коек, занято — 768, свободно — 329 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,0%», — отметили в оперштабе.