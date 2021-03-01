Ульяновск, , 09:26 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор местному жителю, который обвинялся в разбое. Жертвой стала пенсионерка, поддавшись на предложение о получении «скидочной» магазинной карты, сообщает региональная прокуратура.

Перед судом предстал 31-летний житель Барышского района. Правоохранители установили, что 6 марта 2020 года в Ульяновске злоумышленник, который на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, предложил пенсионерке карту скидок крупной сети магазинов. По данным прокуратуры, мужчина обманом проник в квартиру и, угрожая пожилой женщине ножом, взял деньги и мобильный телефон.

В надзорном ведомстве отмечают, что фигурант уголовного дела имеет судимость за кражу. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия»), назначив пять лет и девять месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области по данной статье был осуждён 31-летний мужчины, получив 12 лет колонии строгого режима. Следствием установлено, что ночью 5 июня 2020 года в Ульяновске вместе со своей знакомой он напал на двух девушек, побив их и отобрав сумки. Также правоохранители установили его причастность к смерти 48-летнего мужчины.

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