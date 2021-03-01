Санкт-Петербург, , 07:46 — REGNUM В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил банкротный иск, адресованный ООО «Балтийский завод гидравлического оборудования», которое специализируется на производстве гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей. Исковое заявление пока судом к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иск от АО «Машиностроительный завод «Армалит» был подан 26 февраля 2021 года. Сумма заявленного долга, послужившая основанием для обращения в суд, — 13 131 737,11 рубля.

Обращению с банкротным иском предшествовали три финансовых спора, инициированных «Армалитом» в 2019 году. В июне 2019 года был удовлетворен иск о взыскании с ООО 9,4 млн рублей неосновательного обогащения, 2,07 млн рублей неустойки за период с мая 2018 года по февраль 2019 года, а также более 253 тыс. рублей процентов за пользование чужими денежными. В основе спора лежал договор от 2017 года на разработку, изготовление и поставку насосного оборудования.

В сентябре того же года суд удовлетворил иск на сумму свыше 1,5 млн рублей, а в июне — на сумму более 2,25 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Балтийский завод гидравлического оборудования» учреждено в декабре 2015 года. Директор и владелец — Александр Харитонов.