Омск, , 07:43 — REGNUM Дорожным службам Омска поручено работать в усиленном режиме для оперативной очистки города от снега. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 марта в мэрии Омска.

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Днём рабочие займутся вывозом снега с дорог, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Проезжую часть обработают противогололёдными реагентами. Ночью дорожные бригады будут устранять наледи и колеи на основных и второстепенных магистралях. 1 марта в Омске будут работать более 415 единиц зимней дорожной спецтехники.

За прошедшие выходные с улиц города вывезли 10 700 кубометров снега. Израсходовано 1159,2 тонны противогололёдных материалов, очищено 138 пешеходных переходов и 123 остановки.

К работам было привлечено свыше 600 рабочих, 364 единицы дорожной спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Ямала жильцы дома на ул. Полярной вызволили сами себя из снежного плена, прокопав проход к подъезду.

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