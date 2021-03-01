Барнаул, , 07:42 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 1 марта от коронавируса прививается 53 182 (+300 за сутки) человека. Такие данные приводит оперативный штаб.

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Также известно, что 36 356 (+128) человек получили первую прививку и 16 826 (+172) человек полностью привиты (получили две прививки). Общее количество комбинированной векторной вакцины «Гам-Ковид-Вак», поступившей в Алтайский край, составило 75 942 комплекта.

Напомним, в Алтайском крае проживает более двух миллионов человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 1 марта среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 486 человек, +76 за выходные) и ОРВИ (24 639 человек, +303 за выходные).

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