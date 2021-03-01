Советская Гавань, Хабаровский край, , 07:39 — REGNUM В Советско-Гаванском районе Хабаровского края 6 марта пройдёт 16-й раз международный фестиваль-конкурс «Серебряная корюшка», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по туризму министерства культуры региона.

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«Серебряная корюшка» является одним из значимых мероприятий по развитию событийного туризма в Хабаровском крае.

За годы проведения фестиваль принимал участников из Японии, Корея, Новой Зеландии, Китая, Узбекистана и других стран. В 2020 году участие приняли более тысячи человек со всего края.

В команде должно быть два человека.

Предлагается семь номинаций, в том числе на самую мелкую и самую крупную выловленную рыбу, самый большой улов. Также будет оцениваться умение бурить лунки стандартным буром на время.

Пройдет и конкурс «Мисс серебряная корюшка». По результатам фестиваля-конкурса участникам и победителям вручат дипломы, кубки, медали и ценные призы.

Гости фестиваля смогут прокатиться на снегоходах, поучаствовать в мини-чемпионате по футболу на кубок «Серебряная корюшка», в спортивно-развлекательных программах для детей и взрослых.

Фестиваль пропагандирует здоровый образ жизни, установление, развитие и укрепление культурных и дружественных связей между жителями Дальнего Востока.

По итогам конкурсного отбора в проекте «EventsInRussia/Национальный календарь событий» фестиваль удостоен статуса «Национальное событие 2018».

Как сообщало ИА REGNUM, продажа билетов на фестиваль «Чернозём-2021», который пройдёт в Воронеже с 13 по 15 августа, началась 20 февраля.