Барнаул, , 07:33 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 1 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2340 человек, причём 35 из них добавили в сводку за прошедшие выходные (27−28 февраля 2021 года).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 486 человек, +76 за выходные) и ОРВИ (24 639 человек, +303 за выходные). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 43 666 (+404 за выходные). Тяжелобольных насчитывается 351 (-15 за выходные), к аппаратам ИВЛ подключены 104 пациента (+6 за выходные).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2018 детей (+38 за выходные). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 38 979 человек (+310 за выходные).

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