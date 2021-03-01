Абакан, , 07:31 — REGNUM Смерть ещё трёх пациентов с коронавирусом подтверждена в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 марта в республиканском правительстве.

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Скончались 67-летняя, 68-летняя и 79-летняя женщины. За весь период пандемии в Хакасии умерли 453 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 марта в республике выявлено 21 317 носителей коронавируса, выздоровели 20 124 человека.

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