Ординский муниципальный округ, , 07:31 — REGNUM В Ординском муниципальном округе Пермского края ликвидирована стая волков. В добыче хищников участвовала группа из 20 охотников, сообщает минприроды региона.

По словам государственного охотничьего инспектора по Ординскому муниципальному округу Алексея Трясцына, стая животных пришла с территории Уинского района. Следы хищников обнаружили 25 февраля недалеко от села Ашап.

На ликвидацию стаи ушёл один день, что является большой удачей. В среднем на добычу одного волка бригаде требуется три дня.

Всего с начала 2021 года в Ординском районе ликвидировано шесть хищников.

Напомним, в Пермском крае волки ежегодно наносят ущерб на 125 млн рублей. Для снижения угрозы жизни населения и ущерба охотничьему, сельскому хозяйству необходимо п добывать 200 волков в год.

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