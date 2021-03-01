Москва, , 07:27 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск от одного из управлений Росприроднадзора. Ответчиком в деле, которое пока не принято к производству, выступает ФГБУ «Морская спасательная служба», передаёт ИА REGNUM.

Иск от Дальневосточного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования поступил в суд ещё 18 февраля 2021 года. Сумма претензий — 188 790 196,56 рубля, но детали спора пока неизвестны.

Отметим, 18 марта 2021 года арбитраж Москвы также начнёт рассматривать иск самой службы к Минпромторгу РФ. Истец требует признать незаконными действия ведомства, которые выразились в отказе в рассмотрении по существу заявлений на получение возмещения затрат на уплату лизинговых платежей и на заключение договоров о предоставлении субсидии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года экипаж буксира-спасателя «Меркурий» одного из филиалов морспаса провёл медицинскую эвакуацию с судна April, которое находилось в Азовском море. Шестеро членов экипажа были доставлены в больницу с признаками отравления.