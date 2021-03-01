Абакан, , 07:25 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 26 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 21 317. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 марта в правительстве региона.

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Выздоровели после COVID-19 ещё десять человек. За все время коронавирус победили 20 124 жителя республики.

Амбулаторное лечение в Хакасии проходят 592 пациента (+25), в стационарах находятся 145 человек (-12). В тяжёлом состоянии находятся 32 пациента (-1), в том числе пять человек — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в Хакасии было выявлено 19 пациентов с коронавирусом, выздоровели пять человек.

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