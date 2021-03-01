Оттава, , 07:24 — REGNUM Полёт метеора наблюдали в ночь на 1 марта жители Великобритании и Канады. Видеозапись полёта ярко светящегося небесного тела выложили в социальные сети очевидцы.

Метеор, сгорая в атмосфере Земли, светился настолько ярко, что часть очевидцев приняла его за взрыв. Некоторых жителей Канады космический гость напугал, так как они приняли его за сигнал к началу ракетной атаки.

Астрофизик Австралийского национального университета уточнил, что метеоры можно наблюдать в небе довольно часто, однако именно этот отличался необычной формой и при сгорании в атмосфере казался больше своих истинных размеров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приближении к Земле сразу трёх астероидов в течение суток.

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