Салехард, , 07:14 — REGNUM В столице Ямала жильцы дома на ул. Полярной, 9 вызволили сами себя из снежного плена, прокопав проход к подъезду. Об этом они сообщили в паблике «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

Дом на ул.Полярной,9 Vk.com/hearsalehard

"Никому ничего не надо, зато деньги на содержание дома берут регулярно», — жалуются жители дома на полярной.

Администрация Салехарда ответила возмущённым горожанам в ветке обсуждения. Как выяснилось, вывоз снега с прилегающей территории дома на ул. Полярная, 9 осуществляется один раз в зимний период на основании заявки в аварийно-диспетчерскую службу.

«По информации управляющей организации в 2021 заявок от собственников данного дома не поступало», — отметили в мэрии.

Жителям дома предложено на собрании собственников 12 марта 2021 года решить вопрос увеличения периодичности вывоза снега с увеличением стоимости работ по содержанию.