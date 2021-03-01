Санкт-Петербург, , 07:27 — REGNUM В Петербурге на прошлой неделе было госпитализировано 2545 человек с COVID-19 и подозрением на него, что на 3,2% больше, чем неделей ранее. Рост госпитализации, на фоне общего снижения заболеваемости, вызывает беспокойство у властей города.

Автомобиль скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Тенденция к снижению интенсивности распространения инфекции сохраняется. Но она замедлилась и стала менее выраженной», — констатировали в Межведомственном городском совете по борьбе с эпидемией.

В свою очередь председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец отметил, что заболеваемость ковидом продолжает снижаться, но гораздо медленнее, чем в январе. «Не исключено формирование плато при довольно высоком уровне заболеваемости», — предположил он.

Глава комздрава проинформировал, что с 1 марта Александровская больница возвращает 281 койку для приема экстренных и плановых больных. Также прекращают оказание инфекционной помощи перепрофилированные во время подъема второй волны эпидемии отделение «НМИЦ им. В.А. Алмазова» на улице Маяковского (150 коек); «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России (178 коек) и «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» Минздрава России (194 койки).

На 28 февраля в Петербурге были свободны 2445 коек для больнхм с COVID-19 и пневмониями, это 31,5% от общего количества таких коек.

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