Ульяновск, , 07:12 — REGNUM В Ульяновской области смягчили условия регистрации браков в ЗАГСах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Режим повышенной готовности в регионе продлили, но при этом сняли ограничения по числу участников при регистрации брака органами записи актов гражданского состояния. Бракосочетания будут проходить в торжественной обстановке.

Напомним, 25 января 2021 года в Ульяновской области разрешили проводить регистрацию брака в торжественной обстановке с присутствием не более десяти гостей. Также разрешили кафе и ресторанам оказывать услуги по проведению свадеб и других массовых мероприятий.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области проведено более 702 тыс. тестов на коронавирус в отношении почти 670 тыс. человек.

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