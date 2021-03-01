Артём, Приморский край, , 07:12 — REGNUM В Артеме Приморского края 1 марта загорелась мансарда в трехэтажном здании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

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Пожарные прибыли через восемь минут после вызова, выяснилось, что мансарда не эксплуатировалась.

Площадь горения — 1300 кв. метров. В здании находится несколько магазинов, было эвакуировано 20 человек. Пострадавших нет. Огонь больше трёх часов.

Задействовано 57 пожарных и 14 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, директор шахтинского предприятия «Химпэк» (Ростовская область) Владимир Гальперин уверен, что причиной крупного пожара на заводе по производству полимерной упаковки стал поджог.