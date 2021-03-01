Пекин, 1 марта 2021, 07:06 — REGNUM Структуры вхождения России в Запад, которые создавались российскими элитами из расчета на то, что создаваемый Западом мир «добрый», придется перестраивать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, при всем при этом, внешняя политика этого недружественного и «недоброго» мира Запада никогда не будет сводиться лишь к голому инстинкту хищника, пусть и в существенной степени доминирующего. Мир сегодня устроен сложнее, что только усложняет решение нами проблем.