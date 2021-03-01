Токио, , 07:01 — REGNUM Более трёх тысяч банкоматов одного из крупнейших банков Mizuho временно прекратили свою работу в Японии. Об этом 1 марта сообщил телеканал NHK.

Масштабный сбой в работе банкоматов произошёл утром 28 февраля. Причиной сбоя стала ошибка в обновлении системы банкоматов. На её устранение специалистам банка Mizuho потребовалось несколько часов.

Всего были затронуты около трёх тысяч банкоматов, расположенных в разных частях Японии. На настоящий момент работа банкоматов полностью восстановлена. Отмечается, что это уже третий масштабный сбой в работе банкоматов, принадлежащих Mizuho. Ранее такие сбои имели место в 2002 и 2011 годах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сбое в работе сервисов «Альфа-банка».

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