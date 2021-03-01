Петропавловск-Камчатский, , 06:59 — REGNUM На Камчатке первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже 11 732 человека. Вторую дозу «Спутник V» получили 6305 жителей края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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За минувшие выходные дни привились от коронавируса 664 человека, из них 308 полностью завершили иммунизацию.

«Среди медицинских работников первично вакцинировались 1223 человека, 812 — привиты вторым компонентом. Среди работников образования первую дозу вакцины поставили 1122 человека, 642 жителя полуострова вакцинировались вторично», — уточнили в минздраве Камчатки.

В понедельник 1 марта в край доставили ещё 500 доз «Спутник V». Всего на Камчатку с начала прививочной кампании доставили 15 440 доз вакцины.

«Я в пятницу распределил последние 2,5 тысячи доз. Оставил для резерва 150 доз первого компонента на «Камчатфармацию», — цитирует ИА «Камчатка-информ» министра здравоохранения края Андрея Кузьмина.

Как сообщало ИА REGNUM, коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может быть сформирован только путём проведения массовой вакцинации населения. Такое мнение высказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан 28 февраля в Twitter организации.