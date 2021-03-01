Красноярск, , 06:57 — REGNUM На юге Таймырского муниципального района Красноярского края сохранится морозная погода. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом ГУ МЧС России, ссылаясь на информацию синоптиков.

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Уточняется, что 1 марта на юге Таймырского муниципального района прогнозируется мороз — 40, — 45 °C, местами — до — 50 °C.

В центральных и южных районах Красноярского края 1 марта также ожидается морозная погода — до — 30, — 35 °C, на севере местами до — 40 °C. На дорогах сохранится гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Челябинска 27 февраля из-за холодов отменили занятия.

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